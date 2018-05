Real Madrid-Liverpool, rientrato l'allarme bomba

© foto di Imago/Image Sport

Allarme rientrato a Kiev dopo l'allarme bomba in cinque stazioni della metropolitana di Kiev. Momenti di panico a seguito della chiamata anonima avvenuta alle 10,20 del mattino che annunciava la presenza di ordigni esplosivi sparsi per la capitale dell'Ucraina. Secondo quanto appreso dalla municipalità della città non è stato trovato nulla e le stazioni in questione (Dnipro, Hydropark, Livoberezhna, Arsenalna e Heroiv Dnipra) sono tornate regolarmente in funzione.