Real Madrid, Lopetegui: “La sconfitta è stato un risultato eccessivo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, ha parlato ai microfoni dei cronisti spagnoli al termine del match perso questo pomeriggio contro l’Alaves: “Abbiamo avuto delle occasioni nel primo tempo, abbiamo iniziato bene la partita, sicuramente la situazione in cui ci troviamo ha pesato e non abbiamo segnato, Penso che l'Alavés abbia riscosso un premio eccessivo per quella che è stato la partita, anche se è vero che nella seconda parte non siamo stati all’altezza”.