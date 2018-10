Real Madrid, Lopetegui: "Le critiche? Penso solo alla prossima sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Julen Lopetegui, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Alaves: "Abbiamo diversi infortunati, come Marcelo, Ceballos, Isco e Bale. Sono cose normali nell'ottica delle tante partite giocate, anche se sono tra i nostri migliori giocatori. Le critiche? Questo è il Real e le critiche sono naturali. L'importante è il rapporto con i ragazzi: ci sono momenti belli e meno belli, abbiamo fatto anche cose positive e restiamo fiduciosi per tutte le competizioni. In campionato siamo primi e in Champions passeremo il turno. Abbiamo perso tre punti col CSKA ma siamo stati sfortunati. Ora ci concentriamo sull'Alaves, una squadra che ha giocato sei partite senza mai perdere e che ci costringerà a giocare un grande match. Lavoriamo ogni giorno per migliorare; rispetto tutte le opinioni, vedremo a fine stagione. Io penso solo a preparare la prossima partita. Giochiamo ogni partita come fosse una finale".