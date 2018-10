Real Madrid, Lopetegui: "Torneremo a segnare molto presto"

MAROTTA FRA MILAN, INTER E FIGC. LA JUVE INTANTO PENSA AL FUTURO. GENOA, SCATTA LA CORSA A PIATEK E INTANTO TORNA VELOSO. ROMA-KARSDORP ARIA D'ADDIO. LA FIORENTINA LAVORA AL RINNOVO DI CHIESA Dopo l'addio alla Juventus per Beppe Marotta potrebbe esserci un futuro a Milano. Il...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Ottobre

PSG, Tuchel: "Neymar non è al top ma resta comunque decisivo"

Man United-Valencia, gara iniziata in ritardo per colpa... del traffico

WBA, il centrocampista Bakary Sako firma per una stagione

Chelsea, Drinkwater out dai piani di Sarri: il giocatore però non ha fretta

Roma, Dzeko: "Contento per la tripletta. Il ritiro ci ha fatto bene"

Man Utd, Mourinho: "Le parole di Scholes non m'interessano"

Albania, i convocati di Panucci: 9 gli italiani. Prima chiamata per Vrioni

CSKA, Goncharenko: "All'intervallo giocatori increduli per il vantaggio"

Terzo passo falso consecutivo del Real Madrid, che cade in casa del CSKA nel secondo turno della fase a gironi di Champions League. Questa l'analisi del tecnico dei Blancos Julen Lopetegui : "Dobbiamo continuare a creare occasioni. Torneremo a segnare presto, a volte il calcio può essere così. Stasera volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti. Soltanto due settimane fa abbiamo fatto un'ottima prova contro la Roma".

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy