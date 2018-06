Real Madrid, Lopetegui verrà presentato oggi alle 19

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'accordo col Real Madrid ha spinto la Federazione spagnola a esonerare Julen Lopetegui poco prima del Mondiale, mentre l'ormai ex ct sarà presentato oggi come nuovo tecnico dei blancos. L'ex tecnico del Porto è tornato soltanto ieri dalla Russia, ma il Real non ha voluto perdere tempo: Lopetegui siederà al fianco di Florentino Perez alle 19 per la presentazione ufficiale nella sala stampa dello stadio Santiago Bernabeu. A comunicarlo è stato il club merengue sul proprio sito.