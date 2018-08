Real Madrid, Lunin in partenza: quasi fatta per il prestito al Leganes

© foto di J.M.Colomo

Dopo l'acquisto di Thibault Courtois, il Real Madrid si è ritrovato con cinque portiere in rosa e qualcuno dovrà necessariamente partire. Il maggiore indiziato è Andrij Lunin, preso quest'estate dallo Zorya Luhansk per 11 milioni, soffiandolo tra l'altro al Napoli. L'estremo difensore ucraino ora è molto vicino al Leganes, che lo preleverebbe in prestito in modo da permettergli di fargli fare un'esperienza in Liga da titolare. Secondo Marca l'affare è quasi fatto.