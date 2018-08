© foto di J.M.Colomo

E' arrivato al Real Madrid in estate, ma Andriy Lunin (19) lascerà a breve le merengues per approdare in una squadra in cui giocare con continuità. Le gerarchie nella casa blanca sono già stabilite: Thibaut Courtois sarà il titolare, Keylor Navas l'alternativa con Kiko Casilla pronto a sfruttare eventuali occasioni. A salutare saranno proprio Lunin e Luca Zidane, figlio dell'ex tecnico merengue. Sulle tracce del giovane ucraino, scrive Mundo Deportivo, c'è il Rayo Vallecano che lo vorrebbe mediante la formula del prestito secco.