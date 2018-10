Real Madrid mai così sterile: 481 minuti senza segnare neanche un gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Real Madrid mai così sterile come con Lopetegui. Nella partita in corso al Bernabéu proprio in questi minuti contro il Levante (1-2 per il club di Valencia all'88'), i blancos hanno registrato infatti la striscia senza segnare un gol più lunga della loro storia, considerando tutte le competizioni: ben 481 minuti. Dopo l'uno-due ospite firmato Morales (6') e Roger (13'), ci ha pensato però Marcelo a riaprire la partita nella ripresa (72') .