Real Madrid, Marca sicuro: "Courtois è pronto"

Avanti, si ruota. In attacco Allegri ha abbondanza e la prima conseguenza potrebbe essere la panchina di Dybala con la Lazio. Alla prima di campionato col Chievo è stato fuori Mandzukic, oggi l’argentino si gioca il posto con Douglas Costa, leggermente favorito (candidati anche Cuadrado...

Torino, Cairo: "Iago Falque un pilastro, non va da nessuna parte"

Bombardini: “Roma, occhio all’Atalanta. Palermo, torna in A”

Come finirà il 2° turno di Serie A? I pronostici della redazione di TMW

Ligue 1, il 3° turno - Monaco in campo a Bordeaux, PSG e OM in casa

Liga, il 2° turno - Siviglia-Villarreal, match clou. Barça e Real in trasferta

Lucchesi: "Roma, mercato ok ma le milanesi sono avanti"

Verso Juve-Lazio, debutto per Leiva e Lulic. Badelj in panchina

Hamsik: "Chi arriva a Napoli non vuole andarsene, è casa mia"

Mancini: “Pochi italiani in campo, mancano i Baggio e i Totti”

Torino, Cairo: "Iago Falque non si tocca. Offerte per Niang e Ljajic"

Bologna, Inzaghi: "Bene con la Spal, perso per un gol da 30 metri"

"Courtois è pronto", scrive questa mattina Marca in prima pagina. Il portiere belga sarà titolare domani contro il Girona. L'ex Chelsea non ha ancora giocato un minuto con il Real. La sua rivalità con Keylor Navas è una delle grandi attrattive degli allenamenti.

