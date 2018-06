Real Madrid, Marca sta con Lopetegui: "Julen acepta un reto Mundial"

© foto di Lazzerini

Diverso il timbro di Marca rispetto ad As: "Julen acepta un reto Mundial", il titolo scelto per spiegare la nuova 'sfida mondiale' di Lopetegui. Un annuncio a sorpresa che tuttavia non creerà troppi problemi al ct a caccio del successo nel Mondiale che sta per prendere il via.