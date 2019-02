Real Madrid, Marcelo chi? Con Reguilon titolare otto vittorie su otto

© foto di J.M.Colomo

Nonostante il suo ritorno tra i titolari nella sconfitta di ieri col Girona (1-2), Marcelo sta vivendo la sua peggior stagione con la maglia del Real Madrid. Al centro dei rumors di mercato, criticato per una forma fisica non eccellente e totalmente scalzato dal canterano Sergio Reguilón. A confermare la bontà dell'avvicendamento sulla fascia sinistra dei blancos voluto da mister Solari sono anche le statistiche. Il Real ha vinto tutte e otto le partite di Liga in cui Reguilón è partito dal 1', mentre con Marcelo titolare le cose sono andate in maniera piuttosto differente: sei sconfitte, due pareggi e un solo successo nelle ultime nove gare. Il passaggio di consegne ormai non deve quindi più sorprendere: immaginare il brasiliano lontano da Madrid a giugno (la Juventus lo aspetta a braccia aperte) non è certo fantamercato.