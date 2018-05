Real Madrid, Marcelo: "Le parole di Ronaldo non mi hanno sorpreso"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da Cadena COPE dopo la finale di Champions, il terzino del Real Madrid Marcelo è tornato a parlare anche delle tanto discusse dichiarazioni di Ronaldo: "Non mi hanno sorpreso le parole di Cristiano. Il suo futuro è una cosa privata, non so cosa succederà. Zidane è stato l'allenatore perfetto per questa squadra. Karius? Tutti sbagliamo, ma se sbaglia il portiere si nota di più. Questa Champions resta comunque un'impresa storica, la festeggiamo come se fosse la prima".