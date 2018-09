Real Madrid, Marcelo: "Modric ha meritato. CR7? Non decido io chi vince"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Real Madrid Marcelo intervistato da Mediaset ha parlato della vittoria di Luka Modric come miglior calciatore della stagione per la FIFA: “Penso che Modric abbia meritato questa vittoria, ha fatto una grande stagione. - continua il brasiliano – CR7 e Zidane? Non sono io che decido a chi vadano i premi, ma chi ha vinto se lo è sicuramente meritato. Alla fine può vincere solo uno e qualcuno deve restare scontento”.