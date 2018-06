Real Madrid, Marcelo: "Non è Ronaldo a comandare. Neymar il benvenuto"

© foto di J.M.Colomo

Il laterale verdeoro Marcelo ha parlato così dal ritiro del Brasile della caotica situazione in seno al Real Madrid: "Non è Ronaldo il proprietario del Real Madrid, se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà. Non è perché c'è CR7, allora Neymar non può venire. Tutto lo spogliatoio vuole che Cristiano resti ma per Neymar le porte sono aperte. Il Real deve sempre andare alla ricerca dei giocatori migliori e un giorno Ney verrà da noi. Per me Cristiano oggi è il migliore ma Neymar di sicuro raggiungerà il suo livello".