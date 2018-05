Real Madrid, Marcelo: "Salah? Non c'è solo lui. Vogliamo vincere ancora"

© foto di J.M.Colomo

"Mio nonno è stata la persona che mi ha ispirato di più nella vita". Così Marcelo, terzino del Real Madrid, in una intervista all'UEFA in vista della finale contro il Liverpool. "Prima di arrivare qui - prosegue - conoscevo la grande di questo club e qui ho trovato solo conferme: sono orgoglioso di far parte della storia di questo club, ma vestire questa maglia è anche una grande responsabilità".

Marcelo ha parlato anche di Salah: "Ogni partita è diversa e nel Liverpool non c'è solo Salah, hanno giocatori che possono fare la differenza anche e soprattutto in finale. Quello che è successo in passato non conta più, le vittorie del 2014, 2016 e 2017 sono giù un ricordo. Noi vogliamo vincere nel 2018".