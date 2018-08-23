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Real Madrid, Marcos Llorente nel mirino dell'Olympique Marsiglia

23.08.2018 00:20 di Pierpaolo Matrone   articolo letto 1145 volte
© foto di J.M.Colomo

L'Olympique Marsiglia cerca un centrocampista dopo aver ceduto Zambo Anguissa al Fulham. Secondo il Mundo Deportivo, gli occhi della dirigenza provenzale si sono posati su Marcos Llorente, in uscita dal Real Madrid. E' possibile che nei prossimi giorni ci sia un'offerta per ottenere il centrocampista spagnolo in prestito.
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