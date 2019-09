© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz rimane al Real Madrid. Nonostante la volontà dei Blancos di cederlo, l'attaccante delle Merengues ha rifiutato diverse proposte. Nell'ultimo giorno di mercato, come riportato da AS, il giocatore non è voluto andare allo Schalke 04 per la mancanza di un progetto tecnico, ma soprattutto per l'assenza di competizione europee. Il calciatore ha rifiutato anche l'Italia, probabilmente per gli stessi motivi.