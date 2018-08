Real Madrid, Mariano Diaz saluta l'OL: "Grazie di avermi fatto crescere"

Mariano Diaz saluta l'Olympique Lione dopo una sola stagione. Ieri sera il Real Madrid ha infatti annunciato di aver esercitato il diritto di recompra per l'attaccante classe 1993, che torna così a vestire la maglia dei blancos col ruolo di vice-Benzema. Questo il saluto su Twitter dello spagnolo-dominicano all'OL: "Ho sempre difeso la maglia dell'OL come se fosse la mia stessa vita. Questo è il giorno di dire arrivederci a un club che mi ha aiutato progressivamente a crescere come giocatore e come persona. Non posso che ringraziare i compagni di squadra, i membri dello staff tecnico, gli impiegati del club e soprattutto i tifosi che sono presenti tutti i giorni. Allez OL!".

À bientôt et merci @OL pic.twitter.com/mbkNwFsViI — Mariano Diaz Mejia (@marianodiaz9) 30 agosto 2018