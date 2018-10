Real Madrid, Mariano Diaz: "Sarò sempre grato a Julen Lopetegui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei pochi giocatori scontenti per l'addio di Lopetegui è forse Mariano Diaz, che su Twitter ha voluto mandare un messaggio di ringraziamento al tecnico: "Sarò sempre grato a Julen Lopetegui, una delle persone che ha reso possibile il mio ritorno a casa. Gli auguro il meglio per il futuro. Ora dobbiamo solo combattere più che mai per uscire da questa situazione".