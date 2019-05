© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della partita vinta 3-2 dal Real Madrid, in cui è stato assoluto protagonista dei Blancos con una doppietta a tabellino, l'attaccante Mariano Diaz ha parlato anche delle possibilità legate al suo futuro, ai microfoni di BeIn Sports: "Sono felice che i tifosi mi abbiano accolto così bene, non ho una sfera di cristallo per rispondere ma spero di poter continuare a giocare qui. Sono molto felice".