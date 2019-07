Real Madrid, Mayoral valutato 35 mln. La Real Sociedad tratta lo sconto

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid in questi giorni sta provando ad operare soprattutto in uscita, nel tentativo di piazzare i vari esuberi presenti nella rosa dei Blancos. Tra questi c'è anche l'attaccante 22enne Borja Mayoral, sul quale sembrerebbe essere forte l'interesse della Real Sociedad. I baschi sono a conoscenza dell'alta valutazione posta dal Madrid (35 milioni di euro) ma stanno trattando, forti anche della volontà del giocatore che ha chiesto di facilitare la sua uscita, e contano di poter chiudere per una cifra che va dai 10 ai 15 milioni di euro.