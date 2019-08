Real Madrid, Mbappé resta un obiettivo. Ma per l'estate 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla fine Kylian Mbappé potrebbe vestire la maglia del Real Madrid. No, non quest'anno, ma secondo L'Equipe Florentino Perez avrebbe in mente una strategia per acquistarlo tra un anno, il prossimo giugno. In realtà - si legge - ci aveva provato a strapparlo nel corso di questa sessione di mercato, ma il classe '98 francese ha preferito restare al PSG, malgrado non abbia rinnovato il suo contratto. Anzi, proprio questo potrebbe essere un indizio che sa di Real Madrid.