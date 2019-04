© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Real Madrid è più vicino a Eden Hazard, dicono in Spagna. Ma ancora da Marca arriva una ulteriore indiscrezione che farebbe di quello blanco un mercato stellare. Secondo il quotidiano, infatti, una volta messa a posto l'operazione per il fantasista belga, farà un serio tentativo per Paul Pogba. Forte del gradimento totale del giocatore, che quest'anno ha mostrato segni tutt'altro che distensivi nell'ambiente Red Devil, Florentino Perez proverà ad imbastire una trattativa, consapevole però che sarà molto dura. Il Manchester United, infatti, vorrebbe trattenere l'asso francese e già sono state messe sul tavolo diverse offerte di rinnovo.