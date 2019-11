© foto di Insidefoto/Image Sport

Gareth Bale si allena con regolarità con la Nazionale gallese. Una gran bella sorpresa per Zidane e per il Real Madrid, visto che l'esterno convocato da Giggs per le prossime due sfide di qualificazione a Euro 2020 con Azerbaigian e Ungheria non gioca dal 5 ottobre a causa di un problema al polpaccio. A riportarlo è il programma tv spagnolo El Chiringuito de Jugones.