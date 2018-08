Real Madrid, mistero Vinicius. Ancora zero minuti in gare ufficiali

© foto di J.M.Colomo

Nonostante sia stato uno degli acquisti più cari del mercato estivo di un Real Madrid che ha voltato pagina dopo l'epoca Cristiano Ronaldo, il brasiliano Vinicius resta un grande punto di domanda in questo primo scorcio di stagione. Fra Supercoppa Europea e esordio in Liga infatti il brasiliano ha collezionato zero minuti con il tecnico Julen Lopetegui che non lo ha mai preso in considerazione neanche per un ingresso a gara in corso. Come si legge su Marca in casa Real sta già nascendo un vero e proprio caso visti i 45 milioni di euro investiti dal club iberico per prelevarlo dal Flamengo strappandolo a una folta concorrenza. Lopetegui cerca comunque di proteggere il brasiliano dalle critiche in attesa di lanciarlo nell'undici titolare.