Real Madrid, Modric "Atmosfera nello spogliatoio non buona"

Stampa spagnola va giù dura "Naufragio" "5 ore e 19' senza gol"

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Da una parte gli strali della stampa spagnola che parla di "naufragio" e ricorda le "cinque ore e 19 minuti senza gol", dall'altra le parole di un Luka Modric sconsolato: "L'atmosfera nello spogliatoio non è era certo buona". Si consuma così la sorprendente sconfitta del Real Madrid sul terreno del Cska di Mosca che riporta alla luce le tante titubanze di questo inizio stagione (fatta eccezione per l'esordio in Champions contro la Roma). "Certo non pensavamo di tornare a casa senza punti - le parole del croato riportate da 'AS' - ma adesso dobbiamo alzare la testa e cercare di risolvere il problema il prima possibile. Nelle ultime tre partite, specialmente contro il Siviglia e a Mosca, non abbiamo giocato come sappiamo e il fatto che non riusciamo a segnare da ben tre partite di fila è un pò preoccupante, sono sicuro però che troveremo una via d'uscita da questa situazione. Dobbiamo avere coraggio, essere positivi e continuare a lavorare, così torneremo a vincere".