Real Madrid, Modric: "Con Solari adesso va meglio. Cresceremo ancora"

Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Marca, Luka Modric ha detto la sua sulla rinascita del Real Madrid dopo l'arrivo di Solari: "Ora stiamo meglio, vedo bene la squadra e sono sicuro che a poco a poco continueremo a migliorare". Poi sulla sua condizione: "Mi sono ritrovato a giocare un mese dopo dalla fine del Mondiale senza preparazione fisica e questo ha influito parecchio perché per me è un aspetto fondamentale. Ora mi sento meglio sotto tutti i punti di vista, sia mentale che fisico, mi sto avvicinando al livello necessario per questa fase di stagione".