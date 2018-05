© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista del Real Madrid Luka Modric ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la vittoria in finale di Champions League: "È qualcosa di incredibile, qualcosa di storico, non so se qualcuno lo ripeterà in futuro, due volte è stato fantastico, ma questo è storico. Il giorno prima della gara abbiamo visto un film su squadre di basket come Chicago Bulls, Lakers e Boston Celtics e su come hanno vinto tre o quattro volte di seguito e l'hanno definita una dinastia. Possono definirci una dinastia, sembra così facile venire qui e vincere, ma è un duro lavoro giorno dopo giorno, non penso che nessuno lo ripeterà".