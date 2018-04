Real Madrid, Modric e Carvajal ok. Paura per Isco in allenamento

© foto di J.M.Colomo

Dopo aver lavorato ieri a parte, Modric e Carvajal sono tornati in gruppo e dunque saranno a disposizione del Real Madrid per la sfida contro il Malaga. Paura per Isco invece che in allenamento ha subito un colpo in uno scontro con Kiko Casilla ma non dovrebbe essere nulla di grave.