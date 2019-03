© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha parlato in conferenza stampa prima dell'Ajax. "Per noi la Champions è molto importante. Questa gara è chiave per la stagione, vogliamo passare ai quarti, non sarà facile. Mourinho? Noi non facciamo caso ai rumours, concentrati in noi stessi. Tutti quanti ci danno per morti, nel 2015 non vincemmo nulla e sembrava la fine di un ciclo. Cristiano? Mancherebbe a qualsiasi squadra, comprare un ricambio è quasi impossibile".