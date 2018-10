Real Madrid, Modric: "Ko inaspettato a Mosca. Astinenza preoccupante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luka Modric ha commentato il ko del Real Madrid sul campio del CSKA Mosca: "Non ci aspettavamo di perdere qui. È chiaro che non c'era una bella atmosfera in spogliatoio, ma dobbiamo alzare la testa e risolvere questi problemi il prima possibile. Nelle ultime tre gare, specialmente contro il Siviglia e in questa, non siamo stati al nostro livello. Quando non segni per tre partite di fila è un po' preoccupante, sono sicuro che troveremo una via d'uscita da questa situazione".