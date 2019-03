© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, nel corso della conferenza di presentazione della sfida di questa sera contro l'Ajax in Champions League, ha dichiarato: "E' un giocatore che nessuna squadra vorrebbe perdere. Trovare un sostituto per Ronaldo è quasi impossibile visto ciò che ha fatto per questo club. Il nostro più grande problema in stagione è proprio il gol, perché puoi avere tante occasioni come contro il Barcellona ma poi serve chi riesce a segnare. Cristiano però non è più qui e non possiamo stare i prossimi 10 anni a lamentarci perché non c'è più. Tutto ciò che dobbiamo fare è lavorare per uscire da questo momento insieme".