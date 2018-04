Real Madrid, Nacho e Isco si allenano e puntano al Bayern Monaco

© foto di J.M.Colomo

Buone notizie per Zinedine Zidane che potrebbe recuperare Nacho e Isco per la sfida contro il Bayern Monaco in programma martedì sera al Bernabeu. I due infatti sono tornati ad allenarsi nella giornata di oggi e sembrano aver superato i rispettivi problemi fisici. Sia Nacho che Isco dunque dovrebbe tornare tra i convocati per la Champions League, mentre sarà out Dani Carvajal dopo l'infortunio accusato a Monaco di Baviera.