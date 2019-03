© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Keylor Navas parla del presente e del futuro, suo e del Real Madrid. Il portiere della Costa Rica, attraverso Cadena Cope, torna sulla gestione dei blancos legata a Santiago Solari: "Non importava il mio modo di allenarmi, già sapevo che non avrei giocato". Il ritorno di Zinedine Zidane ha cambiato la situazione, ma Navas potrebbe comunque salutare a fine stagione: "Con Zidane ci rialzeremo, non ho dubbi. Io ho un contratto, il mio cuore è legato ai blancos e penso a questa stagione. Darò tutto per questo club, ma non voglio vivere un altro anno come questo". Finora l'ex Levante - sotto contratto fino al 2020 - ha giocato 15 partite tra Liga, Champions, Supercoppa Europea e Copa del Rey.