Qualche settimana fa l'addio di Keylor Navas al Real Madrid sembrava scontato, ma non è arrivata alcuna offerta soddisfacente. Il portiere costaricano vorrebbe andar via gratis e guadagna circa 7 milioni di euro nel suo prossimo club, ma proposte del genere non ci sono state e la Casa Blanca vorrebbe ricavare da questa cessione almeno qualche milioncino. A riportarlo è As.