Real Madrid, nella numerazione ufficiale c'è anche James. La 7 per Hazard

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid ha un nuovo numero 7. Niente più Mariano Diaz (n° 24), sempre più vicino a salutare la capitale dopo appena una stagione, bensì il nuovo acquisto Eden Hazard. Toccherà infatti proprio al fantasista belga provare a sostituire il rimpianto Cristiano Ronaldo tanto in campo quanto nei cuori dei tifosi. Ma nella numerazione ufficiale dei blancos per la stagione 2019-2020 c'è anche un'altra "notizia": James Rodriguez, grande obiettivo del Napoli, vestirà la maglia numero 16. A meno che la trattativa con gli azzurri non decolli entro la fine del mercato...