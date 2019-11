© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessuna punizione per Gareth Bale, in casa Real Madrid. Secondo quanto riferito da Marca, la società blanca non avrebbe in programma multe o in generale provvedimenti nei confronti del giocatore gallese, dopo la bandiera in cui ha sbeffeggiato il suo club. Due le motivazioni per difendere Bale, che dovrebbe partire titolare già nella prossima di campionato: a livello tecnico, è considerato il miglior calciatore in rosa. Quanto al lato umano, il rapporto con Zidane è già ai minimi termini da inizio stagione e la coabitazione prosegue soltanto per motivi tattici e tecnici, ragion per cui non vi sarebbe motivo di provare a sistemare quel che è già rotto da tempo.