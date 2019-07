Real Madrid, nessuna fretta per Eriksen: il giocatore vuole solo i Blancos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Real Madrid, mentre opera soprattutto in uscita, è alla ricerca di una strategia per arrivare a Christian Eriksen, fantasista del Tottenham. I londinesi sono disposti a cederlo per 60 milioni, ma - secondo quanto riferisce Defensa Central - la società spagnola non ha fretta di affondare, ed è disposta anche a prendere tempo, conscia che la volontà del calciatore sia quella di unirsi alla squadra di Madrid.