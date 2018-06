Real Madrid, Neymar, Bale e Perez: i motivi dell'addio di Zidane

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

AS di questa mattina analizza i motivi principali dell'addio di Zinedine Zidane dalla panchina del Real Madrid. Il comportamento del presidente Florentino Perez è alla base di questa decisione, per diversi motivi. In primis il suo rapporto con Bale. Per il francese, l'attaccante non era al centro del progetto tecnico, ovvero non si trattava di un titolare inamovibile. Pensiero non sposato dal presidente che ha sempre fatto pressioni per vederlo schierato sempre dal 1'. Sempre Florentino ha un modo troppo interventista di agire sul mercato: dal caso Kepa, che ha costretto Zidane a difendere pubblicamente Navas pur di non concludere l'affare, fino all'interessamento per Neymar, mossa che ha irritato Ronaldo e che non ha mai trovato il consenso ufficiale dell'allenatore.