Real Madrid-Neymar, Modric al brasiliano: "Ti aspettiamo..."

Interessante retroscena di mercato raccontato, chissà quanto volutamente, dal profilo Twitter della Nazionale brasiliana. Al termine della sfida vinta dalla Seleçao contro la Croazia Neymar e Luka Modric si sono fermati negli spogliatoi per scambiarsi le maglie. Nel video si nota Modric che firma il cimelio per Neymar, col brasiliano che in seguito fa la stessa cosa. E proprio mentre il brasiliano sta completando l'autografo, Modric lo stuzzica con un "Te esperamos, eh...". Ovvero, "Ti aspettiamo...". Una battuta che nelle prime settimane di mercato ha acceso i pensieri di molti, soprattutto perché da mesi il nome del brasiliano è accostato al Real Madrid soprattutto nel caso in cui dovesse dire addio Cristiano Ronaldo.

Olha que momento nos bastidores de Brasil x Croácia! O reconhecimento de dois craques pelo trabalho do outro. Bonito de se ver! 😍⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/Z7llPygWzn — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 3, 2018