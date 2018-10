Real Madrid, niente di grave per Bale. Giovedì tornerà in gruppo

© foto di J.M.Colomo

Niente di grave per Gareth Bale. L'attaccante del Real Madrid si era infortunato durante il primo tempo della gara contro l'Atletico e in molti avevano pensato ad un nuovo problema muscolare. Ma il gallese, che stamattina si è sottoposto ad esami strumentali, non ha riportato nessuna lesione significativa all'adduttore. Contro il CSKA in Champions non ci sarà, ma già da giovedì dovrebbe rientrare in gruppo.