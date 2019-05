© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Niente Neymar per il Real Madrid, stando a quanto riferito da Mundo Deportivo. Il club spagnolo, infatti, si sarebbe tirato fuori dall'eventuale corsa per il talento del PSG. Quasi preso Hazard, di conseguenza non serviranno altre pedine in quel ruolo, considerando la presenza di Vinicius, su cui la Casa Blanca vuole puntare fortemente.