Real Madrid, niente Serie A per Diaz: è a un passo dal Lione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz con ogni probabilità non giocherà in Serie A la prossima stagione. Il giocatore del Real Madrid è a un passo dal trasferimento al Lione, club che pagherà 10 milioni di euro per il 60% del suo cartellino, con la restante percentuale che rimarrà nelle mani di Florentino Perez. A riportarlo è Marca.