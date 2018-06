Real Madrid, no di Bale al Bayern Monaco: vuole la Premier League

© foto di Imago/Image Sport

Gareth Bale è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Real Madrid questa estate. Il giocatore gallese piace al Bayern Monaco ma secondo quanto riporta il Sunday Mirror avrebbe informato il club tedesco che preferirebbe un ritorno in Premier League nel caso in cui dovesse lasciare Madrid. Buone notizie per il Manchester United, in pole per l'acquisto di Bale.