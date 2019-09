© foto di J.M.Colomo

Nacho Fernandez non ne ha voluto sapere di lasciare il Real Madrid nel corso di quest'estate. Ne è innamorato, è la su asquadra e non la molla. Nonostante Julen Lopetegui, suo grande estimatore, lo volesse al Siviglia per dargli i gradi del titolare, cardine della squadra. Malgrado agli ordini di Zidane sia una riserva per la presenza di Varane e Ramos, Nacho ha rifiutato l'offerta per proseguire col Real Madrid. A riportarlo è Marca.