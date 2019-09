© foto di Insidefoto/Image Sport

Certi amori fanno giri immensi e a volte ritornano, soprattutto nel mercato. Il Real Madrid è ancora alla caccia del centrocampista, con Zidane che insiste ancora per Paul Pogba. L'obiettivo numero uno rimane il francese, ma l'alternativa è Donny Van de Beek, corteggiato dai Blancos anche durante l'ultima finestra di mercato. Il giocatore potrebbe rimanere un altro anno all'Ajax per poi approdare al Bernabeu nel 2020. A riportarlo è AS.