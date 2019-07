Real Madrid, non solo infortuni: Hazard è sovrappeso di 7 kg

Eden Hazard preoccupa il Real Madrid. L'acquiso più importante della già faraonica campagna dei blancos si è presentato in questo precampionato sovrappeso, precisamente di 7 kg. Il campionato per i madrileni inizia il 17 agosto, in trasferta a Vigo contro il Celta e il quadro fin qui è preoccupante, con Hazard che dovrà darsi da fare per rientrare nel peso forma. Zidane deve già fare a meno di Asensio (crociato rotto, 2019 finito), Brahim, Ferland Mendy e, ultimo in ordine di tempo, Luka Jovic. Il serbo si è fatto male alla caviglia sinistra e la sua situazione è monitorata.

Foda que ela é linda e eu só o Hazard gordo pic.twitter.com/GSWDyilwTF — Alvão 🇪🇪 (@imortalves) July 27, 2019