Real Madrid, non solo Mariano Diaz: si lavora al ritorno di Hermoso

Non solo Mariano Diaz, il Real Madrid lavora per il ritorno di un altro talento del proprio settore giovanile. Secondo quanto riporta As, i blancos starebbero pensando infatti al difensore Mario Hermoso. Il classe 1995 è reduce da un'ottima stagione all'Espanyol, che lo aveva acquistato la scorsa estate a titolo definitivo, e Lopetegui adesso punta proprio su di lui come sostituto di Jesus Vallejo (possibile partenza in prestito).