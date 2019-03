© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oltre a José Mourinho, nella lista di nomi per la panchina del Real Madrid è presente anche e soprattutto Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool, soprattutto per via dei buoni risultati europei ottenuti negli ultimi anni, è uno dei nomi più caldi per la panchina dei Blancos, secondo il The Independent.