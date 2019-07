© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto informa Le10Sport, ci sarebbe una nuova pretendente per arrivare a Lucas Vazquez, esterno offensivo classe '91 di proprietà del Real Madrid. La testata francese infatti scrive come lo spagnolo sia uno dei possibili candidati a lasciare il Bernabeu in queste settimane estive di smobilitazione della squadra, in vista della ricostruzione, e il PSG sembrerebbe essere molto attento alla situazione, con la possibilità di affondare nei prossimi giorni.